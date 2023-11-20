«Эдмонтон» интересуется вратарями «Монреаля» – Алленом, Монтембо и Примо

«Эдмонтон» проявляет интерес к вратарям «Монреаля».

«Ойлерс» рассчитывают укрепить вратарскую позицию и интересуются тремя голкиперами « », об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

В канадском клубе играют вратари , и Кэйден Примо.

Контракт Аллена с кэпхитом 3,85 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Договор Монтембо с зарплатой миллион долларов действует до нынешнего сезона.

Контракт Примо с кэпхитом 890 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.