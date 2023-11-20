«Эдмонтон» интересуется вратарями «Монреаля» – Алленом, Монтембо и Примо

Теги возможные переходы Монреаль Эдмонтон НХЛ Джейк Аллен Сэмюэл Монтембо Кэйден Примо Хоккей

«Эдмонтон» проявляет интерес к вратарям «Монреаля».

«Ойлерс» рассчитывают укрепить вратарскую позицию и интересуются тремя голкиперами «Монреаля», об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

В канадском клубе играют вратари Джейк Аллен, Сэмюэл Монтембо и Кэйден Примо.

Контракт Аллена с кэпхитом 3,85 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Договор Монтембо с зарплатой миллион долларов действует до нынешнего сезона.

Контракт Примо с кэпхитом 890 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

4 комментария

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Cube Litening C:68X
Монтембо чемпион мира как никак..😁 Надо брать..
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Габорик
А вратари Сан-Хосе на фоне недавней встречи не интересуют? :)
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Максим Кареев
"укрепить вратарскую позицию" и "голкиперами «Монреаля»" не могут сосуществовать в одном предложении
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The world champion 1998
Остаётся надеяться, что это неправда. 😁
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