«Эдмонтон» интересуется вратарями «Монреаля» – Алленом, Монтембо и Примо
«Эдмонтон» проявляет интерес к вратарям «Монреаля».
«Ойлерс» рассчитывают укрепить вратарскую позицию и интересуются тремя голкиперами «Монреаля», об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.
В канадском клубе играют вратари Джейк Аллен, Сэмюэл Монтембо и Кэйден Примо.
Контракт Аллена с кэпхитом 3,85 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Договор Монтембо с зарплатой миллион долларов действует до нынешнего сезона.
Контракт Примо с кэпхитом 890 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
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