Гендиректор «Лады»: «Можно быть тихим чемпионом, но это не наш размах. Нам нужны слава, деньги, почет, фанфары»

Генеральный директор «Лады» рассказал об интересе властей Самарской области к клубу.

– Как раз хотел спросить насчет внимания со стороны области. Наверняка там следят за успехами «Лады».

– Конечно. Когда мы возглавили турнирную таблицу в конференции, в Самаре было расширенное заседание правительства Самарской области. Там присутствовали многие именитые спортсмены, руководители клубов – тех же «Крыльев Советов», которые в этом сезоне тоже достаточно стабильно выступают, баскетбольной «Самары», женской гандбольной «Лады».

Но когда на трибуну вышел президент АвтоВАЗа Максим Юрьевич Соколов, он отметил только наш клуб, начал с этого свою речь. Губернатор поддержал его аплодисментами, было очень приятно.

После каждой победы звонят министр спорта, вице-губернатор, губернатор Самарской области. Поздравляют тренерский штаб, мы размещаем их слова на сайте, когда губернатор находится вне региона по служебным делам. Ощущаем это внимание на себе. Для нас это очень ценно. Можно быть тихим чемпионом, но это не наш размах. Нам нужны слава, деньги, почет, фанфары, – смеясь сказал Александр Чеботарев.