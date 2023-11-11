Быков о работе тренером: «Я не говорил, что завершаю карьеру, хоккей для меня на всю жизнь. Веду переговоры, чтобы принять участие в жизни клуба на детско-юношеском уровне»

Вячеслав Быков высказался о своем будущем в качестве тренера.

– Можете ли вы еще вернуться в в качестве тренера?

– Я тренерскую карьеру не завершил, но у меня два внука, одна внучка и один внук, которому девять лет, он тоже хоккеист.

И здесь я сейчас веду переговоры, чтобы снова принять участие в жизни клуба на детско-юношеском уровне, но не со взрослыми. И как дед я тоже занимаюсь работой, которая тоже является тренерской, и, видимо, буду так же с молодежью чуть-чуть заниматься. Со взрослыми, может быть, чуть попозже.

Но я не говорил, что я завершаю карьеру. Хоккей для меня на всю жизнь, и говорить, что я закончил, нельзя! Всегда есть возможность передать опыт, поделиться им, чему-то самому научиться. Когда ты связан с этим видом спорта, начиная с детских времен, то уже завязан в этом. И я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы я делал что-то другое в жизни.

– Не интересует ли вас КХЛ в плане тренерской деятельности?

– Жизнь покажет. Дело в том, что я как эгоист всю жизнь в хоккее, начиная с игрока, потом тренером, и семья была часто на втором плане. А внуку уже девять, внучке – два годика. Я детей толком не видел, как они росли. А если сейчас я пропущу этот момент с внуками, то для чего мы живем?

По жизни должны быть какие-то ценности, которые должен уважать, и для меня это второстепенно, но всякое в жизни бывает. Заранее я не говорю, что закончил, но пока на паузе, – сказал бывший главный тренер СКА, ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков.