Карбери о матче с «Флоридой»: «Мы допустили несколько вопиющих ошибок. У нас были моменты, но это и близко не соответствовало нашему стандарту и тому, на что мы способны»

Теги Вашингтон Флорида НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался об игре «Вашингтона» в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ).

«Мы допустили несколько больших, вопиющих ошибок при игре с шайбой, которые просто нельзя совершать против такой команды.

У нас было несколько действительно впечатляющих действий с шайбой, решений с шайбой, позиционных моментов во втором и третьем периодах.

У нас было несколько моментов, но это и близко не соответствовало нашему стандарту и тому, на что мы способны», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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6 комментариев

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белая простыня олимпиады
если не наладить игру команды, пойдешь себе новую работу искать
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Сергей Орлов
Да ни на что вы неспособны, не в тренере дело.
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Why always me?!
Повезло что у соперника back-to-back был, наиграли на 1 очко. Так бы Флорида их в основное время обыграла.
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Pink Floyd1276
Что-то барахлит карбюратор у этого вашингтона, да и движок уже не тот, старый.
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