Карбери о матче с «Флоридой»: «Мы допустили несколько вопиющих ошибок. У нас были моменты, но это и близко не соответствовало нашему стандарту и тому, на что мы способны»

Спенсер Карбери высказался об игре «Вашингтона» в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ).

«Мы допустили несколько больших, вопиющих ошибок при игре с шайбой, которые просто нельзя совершать против такой команды.

У нас было несколько действительно впечатляющих действий с шайбой, решений с шайбой, позиционных моментов во втором и третьем периодах.

У нас было несколько моментов, но это и близко не соответствовало нашему стандарту и тому, на что мы способны», – сказал главный тренер « » Спенсер Карбери.