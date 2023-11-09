Филимонов о вратарях «Салавата»: «Самонов старается играть в своей площадке, Ежов более агрессивен. Интересный дуэт, они помогают друг другу»

Тренер голкиперов «Салавата» поделился мнением о вратарях команды.

– За счет чего удается лидировать в голкиперам Уфы?

– и – разные по стилю и технике. Самонов старается играть в «синем», то есть в своей вратарской площадке, Ежов более агрессивен, в том числе в передвижениях.

В тренировочном процессе стараемся давать нашим голкиперам разные упражнения, так будет эффективнее для их прогресса.

Александр и Илья – интересный дуэт. Они много общаются, помогают друг другу. Идет отличная конкуренция. Но не между собой, а с вратарями и командами соперников.

– Самонов провел 20 матчей – 12 побед, 8 поражений, с 94,6 процента отбитых бросков и коэффициентом 1,55 шайбы за игру. На счету Ежова 5 побед и 3 поражения при 90,3 и 2,42. Идеальное распределение игрового времени между первым и вторым номерами?

– Да, с точки зрения тренерского штаба « » примерно к этому балансу – 70 процентов на 30 – и нужно стремиться. Вратарская история подсказывает, что такое распределение времени эффективно, работает на обоих голкиперов, – сказал Олег Филимонов.