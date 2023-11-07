На памятники в Омске надели атрибутику «Авангарда» в честь 73-летия клуба
В Омске на памятники надели атрибутику «Авангарда».
Сегодня, 7 ноября, клубу Фонбет Чемпионата КХЛ исполняется 73 года.
«Омичи нарядили известные памятники города в атрибутику «Авангарда». Сегодня омский клуб отмечает свой день рождения. Он был основан 7 ноября 1950 года. «Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги.
В честь праздника фанаты решили необычным способом поздравить нашу команду, а также поднять настроение омичам», – сообщает «12 Канал».
1962—1967 Аэрофлот
1967—1972 Каучук
1972—1974 Химик
1974—1981 Шинник
1981—н. в. Авангард. Наличие в городе хоккейной команды не означает , что это непременно Авангард.
Подгорная редкий журналист с редкими инсайдами.