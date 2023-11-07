На памятники в Омске надели атрибутику «Авангарда» в честь 73-летия клуба

Теги Авангард болельщики фото КХЛ Хоккей

В Омске на памятники надели атрибутику «Авангарда».

Сегодня, 7 ноября, клубу Фонбет Чемпионата КХЛ исполняется 73 года.

«Омичи нарядили известные памятники города в атрибутику «Авангарда». Сегодня омский клуб отмечает свой день рождения. Он был основан 7 ноября 1950 года. «Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги.

В честь праздника фанаты решили необычным способом поздравить нашу команду, а также поднять настроение омичам», – сообщает «12 Канал».

 

 

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6 комментариев

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Machine Head
Ничего нового, когда почитаешь болельщиков на спортсе. Ну так откуда 73 года ? Авангард основан в 1981 году. 1950—1962 Спартак
1962—1967 Аэрофлот
1967—1972 Каучук
1972—1974 Химик
1974—1981 Шинник
1981—н. в. Авангард. Наличие в городе хоккейной команды не означает , что это непременно Авангард.
Подгорная редкий журналист с редкими инсайдами.
+3
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topsatan
Неплохо так получилось
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Hola Hola
А надели только для фото или так и оставили? Я чет не выезжал сегодня в центр, потому не видел этой красоты.
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KMR
И на Сталина надели?
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Ilya63
Ответ Machine Head
Ничего нового, когда почитаешь болельщиков на спортсе. Ну так откуда 73 года ? Авангард основан в 1981 году. 1950—1962 Спартак 1962—1967 Аэрофлот 1967—1972 Каучук 1972—1974 Химик 1974—1981 Шинник 1981—н. в. Авангард. Наличие в городе хоккейной команды не означает , что это непременно Авангард. Подгорная редкий журналист с редкими инсайдами.
Странно считать, что при смене названия история начинается сначала.
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Machine Head
Ответ Ilya63
Странно считать, что при смене названия история начинается сначала.
Вы своих коллег почитайте и их оскорбления в адрес Динамо. А потом поговорим о преемственности всех выше перечисленных.
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