На памятники в Омске надели атрибутику «Авангарда» в честь 73-летия клуба

В Омске на памятники надели атрибутику «Авангарда».

Сегодня, 7 ноября, клубу Фонбет Чемпионата КХЛ исполняется 73 года.

«Омичи нарядили известные памятники города в атрибутику « ». Сегодня омский клуб отмечает свой день рождения. Он был основан 7 ноября 1950 года. «Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги.

В честь праздника фанаты решили необычным способом поздравить нашу команду, а также поднять настроение омичам», – сообщает «12 Канал».