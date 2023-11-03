Федоров о том, можно ли сравнить московское дерби с противостояниями в НХЛ: «Конечно. Раньше было 8 матчей с «Чикаго», «Сент-Луисом». Играли от ножа»

Сергей Федоров подвел итоги матча против «Спартака» (3:0).

– Сложная игра, вязкая. Соперник здорово действовал с шайбой. Ребят с победой, грамотно сыграли, [Федотов] подтащил. Всех с победой, болельщикам спасибо за поддержку.

– Иван Федотов – лучший игрок матча?

– А как вы считаете?

– Считаю, что да.

– Вот так и напишите. Я про Ивана все сказал.

– Было много потерь у ЦСКА во втором периоде. С чем это связано?

– Во втором периоде соперник всегда действует более активно, делает наложения за счет ближней лавки. « » играет с шайбой здорово в атаке, сделали классные наложения. Но мы смогли закрыть болевые точки, откуда соперник забивает. В нужные моменты мы сыграли емко и грамотно.

– Не считаете ли вы, что отмененный гол – один из ключевых моментов матча?

– Возможно. Можно согласиться или нет. Но мое мнение – это начало матча, играть еще много. Не думаю, что « » переживал.

– Александр Бурмистров сказал, что московское дерби, круче чем «Зеленое», в котором играют «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Можно ли сравнить московское дерби с противостояниями в , в которых вы принимали участие, будучи игроком?

– Конечно, можно. Раньше были дивизионы, мы играли 8 матчей с одними и теми же соперниками: «Чикаго», «Сент-Луис». Это были дерби, играли от ножа очень много матчей. Вы правильно отметили. Но хватит обо мне.

– Какой диалог был с во втором периоде? Выглядело эмоционально.

– Это не эмоции, я просто орал, хотел перекричать трибуны. Все было под контролем, просто сказал, что ребята сбегали в атаку раз, сбегали в защиту и опять побежали вперед, в случае потери им бы пришлось опять бежать в оборону. Это большая нагрузка, соперник мог сделать наложение.

Пришлось всей лавке объяснить, что мы должны быть свежими, надо меняться. Это было адресовано не только Прохору, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.