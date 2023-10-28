Дмитрий Квартальнов: «У нас хорошее поколение молодых белорусских хоккеистов. Для этих мальчишек буква «Д» впитывалась с молоком матери»

Дмитрий Квартальнов доволен молодыми белорусскими хоккеистами.

Главный тренер минского «Динамо» высказался после победы над « » (2:1 ОТ).

– Было много моментов с обеих сторон. Безупречно играли вратари двух команд. Мы забили первыми. Надо завершать такие матчи в основное время. Но пропустили за полторы минуты до сирены.

Здорово, что победили в овертайме. До этого Волков выходил один на один, но не забил. Благо дальше Мороз поставил точку.

– За счет чего « » остается в зоне плей-офф?

– Лига ровная. Сейчас каждый может обыграть каждого. Кто-то может быть свежее, есть много нюансов. Недавно «Барыс» провел хорошую выездную серию, дела налаживаются.

У нас хорошее поколение молодых белорусских хоккеистов. Они неравнодушны. Не открою секрет: для этих мальчишек буква «Д» впитывалась с молоком матери. Мы гордимся этим. И говорим парням, что у них есть не только номера и фамилии, но и эмблема клуба, они представляют страну и команду, – сказал .