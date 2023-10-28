Андрей Свечников провел 1-й матч после операции: 4 броска, 3 хита, 2 перехвата и малый штраф за 13:40 с «Сан-Хосе»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел 1-й матч после операции.

Россиянин принял участие в игре с « » (3:0) в регулярном чемпионате .

Он провел на льду 13 минут 40 секунд (2:13 – в большинстве, «0»). В активе 4 броска в створ, 3 силовых приема, 2 перехвата и 1 блок.

Также нападающий получил малый штраф.

Свечников получил повреждение крестообразной связки в марте и пропустил остаток сезона-2022/23. В июле игрок перенес операцию на колене.