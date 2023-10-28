«Сан-Хосе» проиграл 8 матчей подряд со старта сезона, разница шайб в последних 5 играх – 3:20. Следующий соперник – «Вашингтон»
«Сан-Хосе» проиграл 8 матчей подряд на старте и идет на последнем месте в НХЛ.
Сегодня «Шаркс» проиграли «Каролине» (0:3) в очередном матче регулярного чемпионата.
Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 1 очко в 8 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Общая разница шайб – 8:32, в последних 5 играх – 3:20.
Текущая серия без побед на старте – 3-я по продолжительности в истории клуба. Антирекорд (11 игр) был установлен в сезоне-1995/96.
Следующий матч «акулы» проведут 29 октября (30 октября в 00:00 по московскому времени) – против «Вашингтона» в гостях.
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