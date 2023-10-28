Терявяйнен сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе». Он стал автором всех голов в игре

Теги Каролина Сан-Хосе Эрик Стаал Кевин Адамс НХЛ Теуво Терявяйнен Хоккей

Форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе».

Финский нападающий стал автором всех голов в игре и был признан первой звездой. «Харрикейнс» обыграли «Шаркс» со счетом 3:0. 

На его счету стало 8 (7+1) очков в 9 играх сезона.

Добавим, что сделать натуральный хет-трик (3 шайбы подряд в протоколе) ему удалось во 2-й раз в карьере.

Теперь в истории франшизы стало 3 игрока с двумя такими хет-триками. Терявяйнен присоединился к Кевину Адамсу и Эрику Стаалу.

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