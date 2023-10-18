Форвард «Монреаля» Кирби выбыл до конца сезона, порвав «кресты». Он попал под хит Тинорди
Форвард «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона из-за травмы.
22-летний канадец получил разрыв передней крестообразной и внутренней боковой связок правого колена в недавнем матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2). Игрок будет прооперирован.
Дак получил повреждения в первом периоде игры, попав под силовой прием защитника «Блэкхокс» Джарреда Тинорди, вылетев за борт и оказавшись на скамейке «Чикаго».
В 2 матчах текущего сезона на счету Дака 2 голевые передачи.
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