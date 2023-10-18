Форвард «Монреаля» Кирби выбыл до конца сезона, порвав «кресты». Он попал под хит Тинорди

Форвард «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона из-за травмы.

22-летний канадец получил разрыв передней крестообразной и внутренней боковой связок правого колена в недавнем матче чемпионата с « » (3:2). Игрок будет прооперирован.

Дак получил повреждения в первом периоде игры, попав под силовой прием защитника «Блэкхокс» , вылетев за борт и оказавшись на скамейке «Чикаго».

В 2 матчах текущего сезона на счету 2 голевые передачи.