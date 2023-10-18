Форвард «Монреаля» Кирби выбыл до конца сезона, порвав «кресты». Он попал под хит Тинорди

Теги травмы Монреаль Чикаго НХЛ Джарред Тинорди Кирби Дак Хоккей

Форвард «Монреаля» Кирби Дак выбыл до конца сезона из-за травмы.

22-летний канадец получил разрыв передней крестообразной и внутренней боковой связок правого колена в недавнем матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2). Игрок будет прооперирован.

Дак получил повреждения в первом периоде игры, попав под силовой прием защитника «Блэкхокс» Джарреда Тинорди, вылетев за борт и оказавшись на скамейке «Чикаго».

В 2 матчах текущего сезона на счету Дака 2 голевые передачи.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Он хоть и Кирби, но фамилия всё-таки Дак, поправьте.
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ivany4
эта кресты, эта кресты и канец сезона
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PRICE
Что-то не везёт пареньку с травмами, уже 2 травма в карьере аж до конца сезона, хотя всего 22 года. Вспомнилась травма которую против сборной России получил. Здоровья.
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Number79
У вас нейросеть заголовки пишет? Всё таки Дак фамилия. Можно написать: защитник "Сокола" Николай выбыл из за травмы. Примерно также будет.
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