Стэмкос о призе Мессье за лидерство: «Это большая честь. Я знаю, что Марк тратит много времени на выбор победителя»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Марк Мессье Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос высказался о вручении ему приза Марка Мессье за лидерские качества.

Член Зала хоккейной славы и шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье рассматривает кандидатуры, представленные клубами НХЛ, и лично выбирает победителя. 

«Когда такой лидер, который столько значит для хоккея, лично выбирает победителя, это нечто особенное. Я видел список прошлых обладателей приза, и это невероятно – быть включенным в него. Я горжусь всем тем, чего мы добились с «Тампой». 

Я узнал о своей победе некоторое время назад, поэтому держал это в секрете. Я знаю, что Марк тратит много времени на выбор победителя. Для меня очень много значит, что им оказался я. Это большая честь», – сказал Стэмкос

33-летний Стэмкос в минувшем сезоне набрал 84 (34+50) очка в 81 матче регулярного чемпионата. 

Он достиг сразу 4 юбилейных отметок в карьере. В 1003 матчах в лиге на его счету стало 1056 (515+541) очков. 

Отмечается, что игрок внес значительный вклад в развитие хоккея в регионе и участвовал в благотворительных акциях.

 

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