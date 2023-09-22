Эллиотт Фридман: «Есть убеждение, что «Тампа» не расстроится из-за ухода Стэмкоса. Знаю людей, которые находятся рядом со Стивеном»

Эллиотт Фридман считает, что «Тампа» готова расстаться со Стивеном Стэмкосом.

Соглашение 33-летнего форварда с кэпхитом 8,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24.

Капитан команды ранее заявил о разочаровании из-за отсутствия переговоров о новом контракте.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа также заявил, что примет решение по итогам предстоящего сезона.

«Я знаю людей, которые находятся рядом со , и я говорю сейчас о других хоккеистах.

Некоторые из них сказали мне о существующем у них убеждении, что «Тампа» не расстроится, если Стивен уйдет из клуба», – сказал инсайдер .