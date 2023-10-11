Бедард забыл взять клюшку, выходя на раскатку перед дебютным матчем в НХЛ против «Питтсбурга»

Коннор Бедард забыл клюшку, выходя на раскатку перед дебютным матчем в НХЛ.

Первый номер драфта-2023 вышел из раздевалки и стал давать пять своим партнерам по команде.

Тут он обнаружил, что забыл клюшку и побежал за ней обратно. После этого проехал традиционный круг новичка вместе с другим дебютантом «Блэкхокс» Кевином Корчински.

18-летний форвард провел на льду 21 минуту 29 секунд в игре с « » (4:2) и отметился результативной передачей.