Бедард забыл взять клюшку, выходя на раскатку перед дебютным матчем в НХЛ против «Питтсбурга»
Коннор Бедард забыл клюшку, выходя на раскатку перед дебютным матчем в НХЛ.
Первый номер драфта-2023 вышел из раздевалки и стал давать пять своим партнерам по команде.
Тут он обнаружил, что забыл клюшку и побежал за ней обратно. После этого Бедард проехал традиционный круг новичка вместе с другим дебютантом «Блэкхокс» Кевином Корчински.
18-летний форвард провел на льду 21 минуту 29 секунд в игре с «Питтсбургом» (4:2) и отметился результативной передачей.
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