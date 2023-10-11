Бедард забыл взять клюшку, выходя на раскатку перед дебютным матчем в НХЛ против «Питтсбурга»

Теги Питтсбург Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард забыл клюшку, выходя на раскатку перед дебютным матчем в НХЛ.

Первый номер драфта-2023 вышел из раздевалки и стал давать пять своим партнерам по команде.

Тут он обнаружил, что забыл клюшку и побежал за ней обратно. После этого Бедард проехал традиционный круг новичка вместе с другим дебютантом «Блэкхокс» Кевином Корчински.

18-летний форвард провел на льду 21 минуту 29 секунд в игре с «Питтсбургом» (4:2) и отметился результативной передачей. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
da her@s@nim
Перенервничал 😬
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dottore
Теперь каждый шаг юного дарования будет под пристальным взглядом. А это своего рода давление, так что спокойствия Коннору и удачи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий