Бедард о дебюте в НХЛ и 1-м очке: «Уверен в себе, стараюсь прибавлять с каждой сменой. Я был наименее важным участником гола, но приятно, что он случился»

Коннор Бедард оценил свой дебют в НХЛ в матче «Чикаго» против «Питтсбурга» (4:2).

1-й номер драфта НХЛ-2023 провел на льду 21 минуту 29 секунд и отметился результативной передачей.

«Думаю, что я всегда уверен в себе. Будут трудные игры. Здесь собраны лучшие игроки в мире, это лучшая лига в мире. Я просто пытаюсь прибавлять с каждой игрой, с каждой сменой.

Первое очко в лиге? Я был наименее важным участником этого гола, но, разумеется, мне приятно, что он случился», – сказал 18-летний нападающий «Блэкхокс».

Бедард сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. У 1-го номера драфта 5 бросков и 15,4% на точке за 21:29 с «Питтсбургом»