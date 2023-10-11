Бедард о дебюте в НХЛ и 1-м очке: «Уверен в себе, стараюсь прибавлять с каждой сменой. Я был наименее важным участником гола, но приятно, что он случился»
Коннор Бедард оценил свой дебют в НХЛ в матче «Чикаго» против «Питтсбурга» (4:2).
1-й номер драфта НХЛ-2023 провел на льду 21 минуту 29 секунд и отметился результативной передачей.
«Думаю, что я всегда уверен в себе. Будут трудные игры. Здесь собраны лучшие игроки в мире, это лучшая лига в мире. Я просто пытаюсь прибавлять с каждой игрой, с каждой сменой.
Первое очко в лиге? Я был наименее важным участником этого гола, но, разумеется, мне приятно, что он случился», – сказал 18-летний нападающий «Блэкхокс».
Бедард сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. У 1-го номера драфта 5 бросков и 15,4% на точке за 21:29 с «Питтсбургом»
Всегда интересно читать интервью топов, в которых они рассказывают, как в свой дебютный сезон встретились на площадке с легендами, а возможно и кумирами: Джордан, Кобе, Гретцки, Лемье… Теперь уже и Кросби с Овечкиным вполне заслуженно стоят в этом ряду.
И кто знает, может лет через 5-10 суперзвезда Бедард будет вспоминать, как он в своем дебютном матче вышел на лед против Самого Сида!