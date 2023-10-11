Бедард о дебюте в НХЛ и 1-м очке: «Уверен в себе, стараюсь прибавлять с каждой сменой. Я был наименее важным участником гола, но приятно, что он случился»

Теги Питтсбург Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард оценил свой дебют в НХЛ в матче «Чикаго» против «Питтсбурга» (4:2).

1-й номер драфта НХЛ-2023 провел на льду 21 минуту 29 секунд и отметился результативной передачей. 

«Думаю, что я всегда уверен в себе. Будут трудные игры. Здесь собраны лучшие игроки в мире, это лучшая лига в мире. Я просто пытаюсь прибавлять с каждой игрой, с каждой сменой. 

Первое очко в лиге? Я был наименее важным участником этого гола, но, разумеется, мне приятно, что он случился», – сказал 18-летний нападающий «Блэкхокс». 

Бедард сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. У 1-го номера драфта 5 бросков и 15,4% на точке за 21:29 с «Питтсбургом»

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6 комментариев

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берде
Парень не боится давления общественности. Все у него будет ок. А мнения икспертов из усть-запупинска просто смешны)
+4
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Евгений Мешков
Ответ берде
Парень не боится давления общественности. Все у него будет ок. А мнения икспертов из усть-запупинска просто смешны)
чего это?) в усть-запупинске с царских времен сильнейшая хоккейная школа икспертов)
+4
0
+4
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TOEWS
Коннор в перерывах между периодами sports читает?:)
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Maasd4m
Классную фотку подобрали: легендарный Кросби и юный Бедард!
Всегда интересно читать интервью топов, в которых они рассказывают, как в свой дебютный сезон встретились на площадке с легендами, а возможно и кумирами: Джордан, Кобе, Гретцки, Лемье… Теперь уже и Кросби с Овечкиным вполне заслуженно стоят в этом ряду.
И кто знает, может лет через 5-10 суперзвезда Бедард будет вспоминать, как он в своем дебютном матче вышел на лед против Самого Сида!
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Никита Алексеевич
для первой игры достойно смотрелся и весь чикаго был неплох.
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