Мильштейн о драфте-2024: «Ожидаем много россиян. Кандидаты на первый раунд – Демидов, Силаев, Чернышов и Гридин»

Теги СКА Торпедо НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Динамо Дэн Мильштейн Чемпионат.com Артем Левшунов Иван Демидов Игорь Чернышов Антон Силаев Хоккей

Дэн Мильштейн назвал россиян, которые могут быть выбраны на драфте НХЛ-2024.

«Из наших клиентов кандидатами на первый раунд являются российский нападающий Ваня Демидов из системы СКА, белорусский защитник Артем Левшунов, переросший USHL и по нашей рекомендации перешедший в Университет штата Мичиган, где он продолжит прогрессировать, играя против лучших 18-24-летних ребят, получая навыки, необходимые не только на льду и предстоящем драфте, но и в жизни. Также канадец Зэйн Парех – защитник из OHL.

Рассчитываем, что они уйдут в топ-10 в первом раунде. Могу сказать, что сильно прибавил нападающий Матвей Гридин, выступающий в USHL. Он тоже кандидат на первый раунд.

Из не моих клиентов? Также кандидаты на первый раунд – защитник Антон Силаев из «Торпедо» и нападающий Игорь Чернышов из московского «Динамо». Мы ожидаем много россиян на драфте.

Сезон длинный, поэтому я уверен, что будут и другие ребята из России, которые достойны попасть на драфт в первом раунде», – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.

Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Силаев – 7-й, Чернышов – 16-й

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2 комментария

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Вадим Абдуллин
Коллега Гридин, поздравляю!
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Oleg Kolesnikov
Про Артамонова и Сурина я бы тоже не забывал. Да, сильный драфт для русских ожидается.
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