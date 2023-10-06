Мильштейн о драфте-2024: «Ожидаем много россиян. Кандидаты на первый раунд – Демидов, Силаев, Чернышов и Гридин»

Дэн Мильштейн назвал россиян, которые могут быть выбраны на драфте НХЛ-2024.

«Из наших клиентов кандидатами на первый раунд являются российский нападающий Ваня Демидов из системы СКА, белорусский защитник Артем Левшунов, переросший USHL и по нашей рекомендации перешедший в Университет штата Мичиган, где он продолжит прогрессировать, играя против лучших 18-24-летних ребят, получая навыки, необходимые не только на льду и предстоящем драфте, но и в жизни. Также канадец Зэйн Парех – защитник из OHL.

Рассчитываем, что они уйдут в топ-10 в первом раунде. Могу сказать, что сильно прибавил нападающий Матвей Гридин, выступающий в USHL. Он тоже кандидат на первый раунд.

Из не моих клиентов? Также кандидаты на первый раунд – защитник Антон Силаев из «Торпедо» и нападающий Игорь Чернышов из московского «Динамо». Мы ожидаем много россиян на драфте.

Сезон длинный, поэтому я уверен, что будут и другие ребята из России, которые достойны попасть на драфт в первом раунде», – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.

Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Силаев – 7-й, Чернышов – 16-й