«Пахан вернулся – «Ак Барс» сразу выиграл». Лукоянов о первых шайбах Радулова за месяц
Артем Лукоянов высказался о первых шайбах Александра Радулова за месяц.
37-летний форвард «Ак Барса» сделал дубль с голом в овертайме в матче с «Авангардом» (5:4 ОТ), всего набрав 3 (2+1) очка.
Радулов прервал серию без голов из 11 игр, продолжавшуюся с 4 сентября. На счету нападающего теперь 15 (4+11) баллов за результативность в 14 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Пахан вернулся – сразу выиграли», – сказал форвард казанцев Артем Лукоянов.
До матча с омичами у «Ак Барса» было 3 поражения на отрезке из 4 игр.
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