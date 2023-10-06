«Пахан вернулся – «Ак Барс» сразу выиграл». Лукоянов о первых шайбах Радулова за месяц

Артем Лукоянов высказался о первых шайбах Александра Радулова за месяц.

37-летний форвард « » сделал дубль с голом в овертайме в матче с « » (5:4 ОТ), всего набрав 3 (2+1) очка.

Радулов прервал серию без голов из 11 игр, продолжавшуюся с 4 сентября. На счету нападающего теперь 15 (4+11) баллов за результативность в 14 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Пахан вернулся – сразу выиграли», – сказал форвард казанцев .

До матча с омичами у «Ак Барса» было 3 поражения на отрезке из 4 игр.