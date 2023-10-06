«Пахан вернулся – «Ак Барс» сразу выиграл». Лукоянов о первых шайбах Радулова за месяц

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов высказался о первых шайбах Александра Радулова за месяц.

37-летний форвард «Ак Барса» сделал дубль с голом в овертайме в матче с «Авангардом» (5:4 ОТ), всего набрав 3 (2+1) очка. 

Радулов прервал серию без голов из 11 игр, продолжавшуюся с 4 сентября. На счету нападающего теперь 15 (4+11) баллов за результативность в 14 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Пахан вернулся – сразу выиграли», – сказал форвард казанцев Артем Лукоянов

До матча с омичами у «Ак Барса» было 3 поражения на отрезке из 4 игр. 

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3 комментария

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v2xvhymqmr
Сашка)))
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Satvaldino
Пахан при мне не говори (с)
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