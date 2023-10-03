Крикунов о 2 голах Радулова в 12 играх: «Возможно, звенья не те или настроиться не может. Зря его убрали от Кагарлицкого. Нужна одна шайба, и голы пойдут»

Владимир Крикунов высказался о малом количестве голов у Александра Радулова.

37-летний нападающий « » забросил 2 шайбы в 12 играх Фонбет Чемпионата КХЛ, при этом сделав 10 результативных передач.

«Любой хоккеист переживает, когда не забивает, психует где-то. Возможно, сочетания не те в звеньях. Может, настроиться не может. Влияет ли возраст на результативность ? Ему уже 37 лет, моложе он не становится, поэтому скорость, быстрая реакция идет на спад.

Не надо удивляться, что у него пока две шайбы в КХЛ. Но он забьет, скоро войдет в свое игровое состояние, и шайбы пойдут. Зря его убрали от Кагарлицкого, у меня в «Динамо» он со всеми мог сыграться.

Стоит ли к молодым хоккеистам перевести Радулова? Возможно. Он любого заставит играть, возьмет своим опытом. Нужна одна шайба, и голы пойдут», – сказал заслуженный тренер России.