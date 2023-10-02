Шаров о результатах «Салавата»: «Никому не нравится такое положение дел. Остается работать и верить в систему»

Теги Салават Юлаев Лада КХЛ Александр Шаров Хоккей

Александр Шаров высказался после поражения от «Лады».

«Салават Юлаев» уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Непростой период у команды. Может быть, что-то обсуждали внутри команды?

– Конечно, обсуждали. Никому не нравится такое положение дел. Остается только работать и верить в себя, нашу систему, друг в друга.

– Атаковали активнее, чем в прошлом матче с «Металлургом». Что поправили в игре? 

– Мы договорились быть более уверенными, это во многих моментах было видно. За счет этого владели инициативой.

– Набираете очки в последних нескольких матчах. Как удалось найти свою игру?

– Самое главное – не сдаваться. Верить, что рано или поздно все придет. Надо работать и верить.

– Всегда важна игра в неравных составах. Что можете выделить у соперника?

– Достаточно активно играют в своей зоне.

Плюс здесь маленькая площадка, мало времени давали распоряжаться шайбой. Но это не оправдание. Нужно действовать лучше в большинстве, – сказал нападающий «Салавата» Александр Шаров.

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