Ротенберг – болельщикам СКА: «Спасибо за веру и поддержку! Мы играем и побеждаем для вас, всегда рады видеть ваши лица на трибунах!»
Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков СКА.
Тренер СКА опубликовал пост в своем телеграм-канале после сегодняшней открытой тренировки команды.
«В перерыве между первой и второй частью самого долгого выезда сезона мы вернулись в Ледовый и еще раз увиделись с нашими болельщиками.
Всегда рады видеть ваши лица на трибунах!
В конце сентября мы выиграли три из трех матчей в сложнейшей поездке по Дальнему Востоку и Сибири и сейчас встретились с вами в отличном настроении. Уверен, что сегодняшняя открытая тренировка снова зарядит нас положительными эмоциями на долгое время.
Мы играем и побеждаем для вас! Огромное спасибо за веру и поддержку!» – написал Роман Ротенберг.
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