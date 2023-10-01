Ротенберг – болельщикам СКА: «Спасибо за веру и поддержку! Мы играем и побеждаем для вас, всегда рады видеть ваши лица на трибунах!»

Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков СКА.

Тренер СКА опубликовал пост в своем телеграм-канале после сегодняшней открытой тренировки команды.

«В перерыве между первой и второй частью самого долгого выезда сезона мы вернулись в Ледовый и еще раз увиделись с нашими болельщиками.

Всегда рады видеть ваши лица на трибунах!

В конце сентября мы выиграли три из трех матчей в сложнейшей поездке по Дальнему Востоку и Сибири и сейчас встретились с вами в отличном настроении. Уверен, что сегодняшняя открытая тренировка снова зарядит нас положительными эмоциями на долгое время.

Мы играем и побеждаем для вас! Огромное спасибо за веру и поддержку!» – написал .