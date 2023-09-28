Ротенберг о вратаре Николаеве: «Есть вещи, которые мы урегулировали. Хоккеист может влюбиться, может быть драма дома. Сейчас он другой человек»

Роман Ротенберг объяснил, почему Дмитрий Николаев не играет за СКА.

– В прошлом году некоторые менеджеры клубов КХЛ в анонимном опросе называли Дмитрия Николаева лучшим вратарем лиги. Есть понимание, что с ним произошло?

– Это больше вопрос: «Что с ним произошло в плей-офф?» Жизнь не обманешь. Есть определенные вещи, которые мы с ним урегулировали. Не буду обсуждать это публично.

Сейчас он совсем другой человек. Просто у него была травма, связанная с этими же последствиями. Каждый спортсмен должен готовить себя профессионально.

Должно быть профессиональное самолюбие, чтобы играть в хоккей. Все игроки равны, все вратари равны.

Важно правильно себя готовить физически и психологически. На это влияет много факторов. Хоккеист может влюбиться, может быть драма дома. Все влияет на игру. Все что угодно. Не только работа тренерского штаба.

Конечно, моя задача – помочь каждому хоккеисту выйти на новый уровень. Сейчас Дима Николаев здорово работает. Теперь он совсем другой вратарь. Когда придет время, он сыграет.

Николаев восстановился и готовится играть. Он уже в заявке. Все, что происходит в этом сезоне, связано с его травмой.

Если мы берем прошлый сезон – там были другие моменты. То, что не убивает, делает нас сильнее. Будем сильнее.

Когда у нас все вратари сильные, когда они играют, как сейчас, мы имеем больше шансов победить любого соперника.

Вы прекрасно понимаете, что такое вратарь в современном хоккее – важнейший игрок. Но с другой стороны – нельзя давать бросать. Всегда вопрос в том, кто дал бросить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.