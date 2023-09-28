Ротенберг о вратаре Николаеве: «Есть вещи, которые мы урегулировали. Хоккеист может влюбиться, может быть драма дома. Сейчас он другой человек»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Дмитрий Николаев Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему Дмитрий Николаев не играет за СКА.

– В прошлом году некоторые менеджеры клубов КХЛ в анонимном опросе называли Дмитрия Николаева лучшим вратарем лиги. Есть понимание, что с ним произошло?

– Это больше вопрос: «Что с ним произошло в плей-офф?» Жизнь не обманешь. Есть определенные вещи, которые мы с ним урегулировали. Не буду обсуждать это публично.

Сейчас он совсем другой человек. Просто у него была травма, связанная с этими же последствиями. Каждый спортсмен должен готовить себя профессионально.

Должно быть профессиональное самолюбие, чтобы играть в хоккей. Все игроки равны, все вратари равны.

Важно правильно себя готовить физически и психологически. На это влияет много факторов. Хоккеист может влюбиться, может быть драма дома. Все влияет на игру. Все что угодно. Не только работа тренерского штаба.

Конечно, моя задача – помочь каждому хоккеисту выйти на новый уровень. Сейчас Дима Николаев здорово работает. Теперь он совсем другой вратарь. Когда придет время, он сыграет.

Николаев восстановился и готовится играть. Он уже в заявке. Все, что происходит в этом сезоне, связано с его травмой.

Если мы берем прошлый сезон – там были другие моменты. То, что не убивает, делает нас сильнее. Будем сильнее.

Когда у нас все вратари сильные, когда они играют, как сейчас, мы имеем больше шансов победить любого соперника.

Вы прекрасно понимаете, что такое вратарь в современном хоккее – важнейший игрок. Но с другой стороны – нельзя давать бросать. Всегда вопрос в том, кто дал бросить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Человек может влюбиться . Моя задача помочь каждому игроку бггг. Ротенберг не может жить, если хотя бы раз в день не выдаст очередную порцию цитат. Ну вот совсем не хоккейный человек. Это ужас какой-то. Чем Вы лично, Роман Борисович можете помочь , кроме как материально?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-6 AlexanderX
Всё может стать, всё может статься.
Машина может поломаться, подруга может разлюбить.
Но бросить пить - не может быть!

Всегда вопрос в том, кто дал бросить, – сказал главный тренер СКА Роман..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Он вроде как из мультиков детских берет "афоризмы"... не?))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TOR-NN
Почему он постоянно несет бред???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Ответ Machine Head
Человек может влюбиться . Моя задача помочь каждому игроку бггг. Ротенберг не может жить, если хотя бы раз в день не выдаст очередную порцию цитат. Ну вот совсем не хоккейный человек. Это ужас какой-то. Чем Вы лично, Роман Борисович можете помочь , кроме как материально?
Поставить в раздевалке песню Любе: комбат батяня, батяна комбат.
Или по-вашему это мало?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий