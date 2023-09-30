Козырев о 0:5 от «Локомотива»: «Счет не отражает соотношения сил. У нас было преимущество, но мы не преобразовали его в голы. Большинство не сработало в очередной раз»

Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:5).

– Думаю, что счет не отражает соотношения сил. У нас было преимущество, особенно во втором периоде. Но мы, к сожалению, не преобразовали это преимущество в голы, даже проигрывая 2:0.

Соперник традиционно системный, хорошо обороняется. Нужно было найти ключи к воротам . Большинство, к сожалению, не сработало в очередной раз. Мы могли бы вытащить эту игру, если бы реализовали большинство.

– В концовке пропустили несколько шайб. Что случилось?

– Мы пропустили третий гол и затем сняли вратаря, чтобы, собственно, спасти игру. Пропустили четвертую и уже там в концовке ребята удалились. Получили пятую пропущенную шайбу.

– Четверо игроков в списке травмированных. Насколько это большая проблема для команды?

– Мы уже привлекли тех ребят, которые были в командировке в Воронеже. Они играют, – сказал главный тренер « » .