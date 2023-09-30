Скленичка набрал очки в 7-м матче подряд. Он лучший защитник-бомбардир КХЛ

Теги КХЛ Барыс Давид Скленичка Sports.ru - Казахстан Хоккей

Защитник «Барыса» Давид Скленичка набрал очки в 7-м матче КХЛ подряд.

Хоккеист сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2), продлив свою результативную серию до 7 матчей.

На этом отрезке Скленичка набрал 13 (0+13) очков.

Всего на его счету 14 (1+13) баллов в 10 играх сезона. Он идет на первом месте в списке лучших защитников-бомбардиров лиги.

Подробнее статистику хоккеиста можно изучить здесь.

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2 комментария

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Баглан Байменов
Красавчик но не вижу результатов
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Фёдор Кузнецов
Ответ Баглан Байменов
Красавчик но не вижу результатов
в двух их 3 побед Барыса важная роль у Давида
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