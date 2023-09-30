Скленичка набрал очки в 7-м матче подряд. Он лучший защитник-бомбардир КХЛ

Защитник «Барыса» Давид Скленичка набрал очки в 7-м матче КХЛ подряд.

Хоккеист сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2), продлив свою результативную серию до 7 матчей.

На этом отрезке набрал 13 (0+13) очков.

Всего на его счету 14 (1+13) баллов в 10 играх сезона. Он идет на первом месте в списке лучших защитников-бомбардиров лиги.

Подробнее статистику хоккеиста можно изучить здесь.