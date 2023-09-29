Иван Морозов о сезоне в АХЛ: «Я многое для себя извлек. Просел по очкам, но добавил в скорости принятия решений»

Теги Спартак АХЛ КХЛ Иван Морозов Хендерсон Хоккей

Иван Морозов положительно оценил свой опыт выступлений в АХЛ.

– В прошлом сезоне вы выступали в АХЛ за «Хендерсон» (фарм-клуб «Вегаса» – прим. Sports.ru). Что этот год дал вам как игроку?

– Это был непростой сезон, но для себя я из него многое извлек. Прибавил в скорости принятия решений, хотя и просел по набранным очкам (18 в 58 играх, 7+11 – прим. Sports.ru).

Но там много факторов было, да и команда у нас не самая сильная была, мы даже в плей-офф не попали. В североамериканском хоккее площадки все меньше, все быстрее. Ты должен к этому приспособиться.

– Этот опыт помогает сейчас в КХЛ?

– Быстрее бежишь и понимаешь, что чем быстрее ты сам двигаешься, тем больше времени у тебя будет передачку найти или бросить. Это все помогает.  

– Чем, на ваш взгляд, отличается североамериканский хоккей от нашего?

– Мне нравится, что у нас можно в пас поиграть, а не просто взять шайбу, вбросить ее в зону и бежать за ней, давить, играть в вертикальный хоккей. Да, в России тоже играют в вертикальный хоккей, но в него можно играть по-разному.

В КХЛ все равно больше делают ставку на передачи, а не на необходимость бежать и толкаться в углах. Когда играешь в пас, у тебя шайба ходит, ты тратишь меньше сил. Не надо бороться с защитником у борта – за счет паса его обошел и спокойно двигаешься дальше, – сказал форвард «Спартака». 

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