Порядин о матче с ЦСКА: «В овертайме сказал Жамнову, что стоит попробовать сыграть активно, подловить их на агрессивной игре. Чуть не получилось»

Павел Порядин подвел итоги матча «Спартака» против ЦСКА (2:3 ОТ).

«Начали хорошо, но где-то чуть-чуть дали сопернику почувствовать, совершили какие-то нелепые ошибки в обороне. Соперник перехватывает игру и, конечно, шаг за шагом чуть-чуть упускаешь эту нить. Голы пропустили довольно неприятные.

Но надо отдать должное ребятам, в третьем периоде довольно хорошо играли, там были моменты, поэтому боевой матч получился.

Любая команда и игрок, когда получается какое-то полезное действие, чуть-чуть окрыляется. Это хоккей. Но самое главное – хорошее качество команды. Даже если ты чуть-чуть отпустил игру, сразу [надо] где-то перехватывать инициативу, потому что там тоже ребята все понимают.

В первом периоде, может, мы где-то начали активно, игра пошла, что соперник откатывался, а мы их ловили. Но надо играть все 60 минут – и все.

В овертайме я сказал Алексею Юрьевичу [ ], что стоит попробовать сыграть активно, потому что в овертайме нет заливки, лед плохой. Такая команда рано или поздно встанет в зоне и можно попробовать их подловить на агрессивной игре. Чуть не получилось, [Морозов] меня немного неправильно понял. Там со вбрасывания можно убегать, много времени.

Мое мнение – игра без вратаря в овертайме чуть отличается от численного преимущества в игре, поэтому где-то может быть стоит пойти ва-банк», – сказал форвард « » .