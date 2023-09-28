Гафуров о том, что многие хотят играть в «Торпедо» при Ларионове: «Это правда. Я самый счастливый генменеджер КХЛ»

Генменеджер «Торпедо» высказался касательно работы с тренером Игорем Ларионовым.

– Свободные агенты выстраиваются в очередь, когда видят такой открытый хоккей от ? Многие же хотят играть в «Торпедо».

– Это правда, и я самый счастливый генеральный менеджер . Потому что мы с тренером можем запустить многих молодых ребят в большую хоккейную жизнь, дать им огромный хоккейный шанс.

Надо отдать должное Игорю Николаевичу Ларионову – он порой доверяет больше молодым, чем я, – сказал генеральный менеджер « » .