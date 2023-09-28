Гафуров о том, что многие хотят играть в «Торпедо» при Ларионове: «Это правда. Я самый счастливый генменеджер КХЛ»
Генменеджер «Торпедо» высказался касательно работы с тренером Игорем Ларионовым.
– Свободные агенты выстраиваются в очередь, когда видят такой открытый хоккей от Игоря Ларионова? Многие же хотят играть в «Торпедо».
– Это правда, и я самый счастливый генеральный менеджер КХЛ. Потому что мы с тренером можем запустить многих молодых ребят в большую хоккейную жизнь, дать им огромный хоккейный шанс.
Надо отдать должное Игорю Николаевичу Ларионову – он порой доверяет больше молодым, чем я, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.
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