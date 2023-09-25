Криштоф о переходе в КХЛ: «С хейтом сталкивался, неприятные сообщения получал. Но в лицо мне никто ничего плохого не говорил»

Теги болельщики КХЛ Сочи соцсети Михал Криштоф Чемпионат.com Хоккей

Михал Криштоф рассказал, что сталкивался с хейтом после отъезда в Россию.

– С хейтом сталкивались после того, как уехали в Россию?

– С хейтом сталкивался, но у каждого может быть свое мнение. Я их не виню, если кто-то хочет высказаться, пусть выскажет мне в лицо, если хочет.

В соцсетях все высказывают свое мнение, но в лицо мне никто ничего плохого не говорил. Неприятные сообщения получал, но не более.

А так я прессу не читаю, не слежу за тем, что происходит в мире. У меня есть семья, друзья, это самое важное, – сказал словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф.

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