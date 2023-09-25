Криштоф о переходе в КХЛ: «С хейтом сталкивался, неприятные сообщения получал. Но в лицо мне никто ничего плохого не говорил»
Михал Криштоф рассказал, что сталкивался с хейтом после отъезда в Россию.
– С хейтом сталкивались после того, как уехали в Россию?
– С хейтом сталкивался, но у каждого может быть свое мнение. Я их не виню, если кто-то хочет высказаться, пусть выскажет мне в лицо, если хочет.
В соцсетях все высказывают свое мнение, но в лицо мне никто ничего плохого не говорил. Неприятные сообщения получал, но не более.
А так я прессу не читаю, не слежу за тем, что происходит в мире. У меня есть семья, друзья, это самое важное, – сказал словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф.
Комментарии