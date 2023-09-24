Криштоф о получении легионерами гражданства РФ: «Я бы так делать не стал. Родился в Словакии и хочу играть за нее»

Словацкий форвард Михал Криштоф высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

«Лично я бы так делать [получать паспорт России] не стал. Я родился в своей стране и хочу играть за нее.

Но другие могут принять такое решение по другим причинам. Может, из-за хоккея или семьи, не знаю.

Но я бы не стал, тем более в Словакии нет второго гражданства. Насколько я знаю, если получаешь паспорт другой страны, словацкий надо сдать», – сказал нападающий «Сочи» Михал Криштоф.