Криштоф о получении легионерами гражданства РФ: «Я бы так делать не стал. Родился в Словакии и хочу играть за нее»

Теги Сборная Словакии по хоккею КХЛ Сочи натурализация Михал Криштоф Чемпионат.com Хоккей

Словацкий форвард Михал Криштоф высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

«Лично я бы так делать [получать паспорт России] не стал. Я родился в своей стране и хочу играть за нее.

Но другие могут принять такое решение по другим причинам. Может, из-за хоккея или семьи, не знаю.

Но я бы не стал, тем более в Словакии нет второго гражданства. Насколько я знаю, если получаешь паспорт другой страны, словацкий надо сдать», – сказал нападающий «Сочи» Михал Криштоф.

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1 комментарий

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dosatuy
Так и не надо. Нас самих 150млн
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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