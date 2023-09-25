Форвард «Сочи» Криштоф о «Словане» в КХЛ: «Было бы здорово вернуться, но сейчас, наверное, это невозможно»

Теги Слован КХЛ Михал Криштоф Чемпионат.com Хоккей

Михал Криштоф не прочь, чтобы «Слован» вернулся в КХЛ.

«Ребята, которые играли в «Словане» в КХЛ, рассказывали, что на домашних матчах всегда было битком. Было бы здорово вернуться. Многие хотели там играть — город отличный, играешь дома, да еще и в КХЛ.

Но сейчас, наверное, это невозможно. В современном мире все завязано на деньгах, нужны спонсоры, финансирование, чтобы играть в такой лиге», — сказал словацкий нападающий «Сочи».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bashibuzuck
Это невозможно совсем по другим причинам, к сожалению
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Филипп Петров
Интересно, когда в мире что-то не было завязано на деньгах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
diadiasasha59
Ответ Филипп Петров
Интересно, когда в мире что-то не было завязано на деньгах)
Точно так.Это завсегда.Все якобы вирусы,все вооруженные конфликты-все деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий