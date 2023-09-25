Форвард «Сочи» Криштоф о «Словане» в КХЛ: «Было бы здорово вернуться, но сейчас, наверное, это невозможно»

Михал Криштоф не прочь, чтобы «Слован» вернулся в КХЛ.

«Ребята, которые играли в « » в , рассказывали, что на домашних матчах всегда было битком. Было бы здорово вернуться. Многие хотели там играть — город отличный, играешь дома, да еще и в КХЛ.

Но сейчас, наверное, это невозможно. В современном мире все завязано на деньгах, нужны спонсоры, финансирование, чтобы играть в такой лиге», — сказал словацкий нападающий «Сочи».