Карандин об «Амуре»: «Показывает тягучий с минимумом голов хоккей и пока не выдерживает сравнения со своей прошлогодней веселой версией»

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Юрий Карандин Андрей Мартемьянов Хоккей

Юрий Карандин высказался об игре «Амура» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 9 матчей хабаровчане занимают на Востоке 9-е место.

«Много разговоров об «Амуре». Надо отдать должное его кураторам, клуб всем обеспечен. Но хоккей пока показывает тягучий, с минимумом голов. Хотя у нас в Новосибирске, играя от обороны, дал результат и с двумя шайбами.

Пока «Амур» не выдерживает сравнения со своей прошлогодней веселой версией, когда тренер Епанчинцев сделал ставку на «детский сад» и запустил в лигу таких форвардов, как Гребенкин, Лихачев, Николишин, Дубакин. Многие вспоминают ту команду добрым словом.

Посмотрим, сработает ли то, что Хабаровск в плане тактики пошел дорогой Владивостока. Будем следить», – сказал почетный вице-президент ФХР.

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