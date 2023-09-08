Хэмилтон о получении гражданства РФ: «На данный момент таких мыслей нет. Нахожусь в стадии изучения языка и культуры»

Теги Трактор КХЛ натурализация Спорт-Экспресс Роберт Хэмилтон Хоккей

Роберт Хэмилтон высказался о возможности получить гражданство России.

– К чему дольше всего привыкали в России?

– Наверное, все-таки к языку – он у вас очень сложный. Пока у меня остается небольшой языковой барьер. Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада.

Конечно, если игрок надеется задержаться в России, то ему стоит плотно взяться за уроки русского, чтобы лучше понять культуру страны. Я как раз надеюсь остаться в стране надолго.

– Нет ли планов получить российское гражданство? Может, уже обсуждали этот вопрос с агентом и клубом?

– Мы еще не обсуждали этот вопрос. Сейчас я нахожусь в стадии изучения языка и культуры.

Если мне в будущем предложат длинный контракт и у меня все будет складываться в КХЛ, то над этим вопросом определенно стоит задуматься. На данный момент таких мыслей нет, – сказал защитник «Трактора» Хэмилтон.

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2 комментария

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Alex1104
Я уж подумал, что Льюис....
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Hitgoe Himgob
Ответ Alex1104
Я уж подумал, что Льюис....
Не умеешь плюсы набирать. "Показалось" надо писать
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