Выставочный матч НХЛ. «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют в Австралии
Клубы НХЛ проводят выставочные и предсезонные матчи.
Выставочный матч НХЛ
Мельбурн, Австралия
Лос-Анджелес – Аризона – 07:05
Это второй матч. Игры принимает Rod Laver Arena – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.
Предсезонные матчи
Сент-Луис – Аризона – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
1:0 – 19 Бучневич (Кайру)
2:0 – 34 Сундквист (Врана, Перунович)
3:0 – 38 Кайру (Парайко, Томас)
3:1 – 44 Сэнфорд (Миллер, Дилибераторе)
3:2 – 55 Келемен (Смит, Сэнфорд), ГБ
Аризона – Сент-Луис – 03:00
Примечание: время начала матчей – московское.
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