Выставочный матч НХЛ. «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют в Австралии

Клубы НХЛ проводят выставочные и предсезонные матчи.

Выставочный матч

Мельбурн, Австралия

– – 07:05

Это второй матч. Игры принимает Rod Laver Arena – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

Предсезонные матчи

Сент-Луис – Аризона – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

1:0 – 19 Бучневич (Кайру)

2:0 – 34 Сундквист (Врана, Перунович)

3:0 – 38 Кайру (Парайко, Томас)

3:1 – 44 Сэнфорд (Миллер, Дилибераторе)

3:2 – 55 Келемен (Смит, Сэнфорд), ГБ

Аризона – – 03:00

Примечание: время начала матчей – московское.