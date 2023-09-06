Телебашня в Нижнем Новгороде будет окрашиваться в цвета «Торпедо»

Теги Торпедо болельщики КХЛ Хоккей

В Нижнем Новгороде телебашню подсветят в цветах «Торпедо».

Тематическая архитектурно-художественная подсветка нижегородской телебашни будет сопровождать домашние игры клуба в сезоне-2023/24.

«Этот год для нас особенный – он посвящен 100-летию отечественной отрасли физической культуры и спорта. Насыщенная программа включает мероприятия различного уровня и направлений – от локальных спортивных событий в городах области до всероссийских соревнований в приволжской столице.

Включать тематическую подсветку на крупные старты уже стало нашей доброй совместной с региональным филиалом РТРС традицией. Надеемся, что в новом сезоне игр нижегородских клубов яркая иллюминация с символикой команд станет для нижегородцев еще одним поводом поддержать наших спортсменов и просто подарит хорошее настроение игрокам и болельщикам. Будьте в команде и болейте за наших», – сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Тематическая подсветка начала работать с 5 сентября. На телебашне транслировался анонс первого домашнего матча «Торпедо» в сезоне. 6 сентября клуб примет СКА.

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2 комментария

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Michael 1994
ждем упорной борьбы сегодня с Питером, мыша уже напугала Романа 😂
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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