Директор «Лады» Якубов о Шумакове: «Все говорят вот эти плохие слова «сбитый летчик». Он не такой, просто нужна небольшая перезагрузка»

Директор «Лады» Рафик Якубов не считает Сергея Шумакова сбитым летчиком.

«У нас есть , который получал хорошие деньги. Все говорят вот эти плохие слова «сбитый летчик». Но он не «сбитый летчик», ему просто нужна небольшая перезагрузка.

Он согласился на наши условия, приехал, работает. К нему никаких претензий нет.

Душа радовалась, как он работал на тренировках и играл в предсезонке. Когда человек старается и хочет, он придет [в форму]», – сказал спортивный директор клуба из Тольятти.