Директор «Лады» Якубов о Шумакове: «Все говорят вот эти плохие слова «сбитый летчик». Он не такой, просто нужна небольшая перезагрузка»

Теги Лада Рафик Якубов КХЛ Сергей Шумаков Чемпионат.com Хоккей

Директор «Лады» Рафик Якубов не считает Сергея Шумакова сбитым летчиком.

«У нас есть Сергей Шумаков, который получал хорошие деньги. Все говорят вот эти плохие слова «сбитый летчик». Но он не «сбитый летчик», ему просто нужна небольшая перезагрузка.

Он согласился на наши условия, приехал, работает. К нему никаких претензий нет.

Душа радовалась, как он работал на тренировках и играл в предсезонке. Когда человек старается и хочет, он придет [в форму]», – сказал спортивный директор клуба из Тольятти.

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3 комментария

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Три дня без водки
перезагрузка? в который раз...
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Ыжык
Шумаков не сбитый летчик. Он особо никогда не летал. Так, оторвался от поверхности пару раз и из за своих же капризов падал.
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viktorpavlov70
Недосбитый лётчик?
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