Директор «Лады» Якубов о Шумакове: «Все говорят вот эти плохие слова «сбитый летчик». Он не такой, просто нужна небольшая перезагрузка»
Директор «Лады» Рафик Якубов не считает Сергея Шумакова сбитым летчиком.
«У нас есть Сергей Шумаков, который получал хорошие деньги. Все говорят вот эти плохие слова «сбитый летчик». Но он не «сбитый летчик», ему просто нужна небольшая перезагрузка.
Он согласился на наши условия, приехал, работает. К нему никаких претензий нет.
Душа радовалась, как он работал на тренировках и играл в предсезонке. Когда человек старается и хочет, он придет [в форму]», – сказал спортивный директор клуба из Тольятти.
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