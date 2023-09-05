Дмитрий Федоров о переезде из Москвы ради тренерства в МХЛ: «У меня работа мечты, образ жизни поменял легко. Нижний – красивый город. Отказался от части дохода – нет проблемы»

Дмитрий Федоров рассказал о переезде из Москвы в Нижний Новгород ради работы.

Бывший журналист « » стал ассистентом главного тренера в молодежной команде « ».

– Как менять свой образ жизни, уезжая из Москвы в Нижний Новгород? Ты же поселился в Автозаводском районе рядом с ареной, на рабочей окраине?

– В результате я снял квартиру в центре. Хорошая такая, много за нее плачу. Езжу на метро. Но образ жизни поменял легко. Если бы у меня была семья и я был бы зависим от материальной составляющей, тогда да.

Но семьи нет. По деньгам – ведущий и руководитель телеканала получает больше, чем ассистент в . Это нормально и правильно. Я отказался от части дохода. Не видел в этом проблемы.

Переехать в Нижний? Это очень красивый город. И я ничего не потерял. По ночным клубам в Москве не ходил. Театры тут есть, но я там пока не был. Много времени провожу на работе. Иногда занимаюсь бегом, и здесь очень красивые парки. Когда не езжу в Москву, то провожу выходные в Нижнем Новгороде, гуляю, смотрю. Город просто сногсшибательный.

Чувствую себя счастливым человеком. У меня есть работа мечты. Я люблю этот старенький дворец имени Коноваленко. Кто-то скажет: «Что ты сидишь в этом ретро, который построили в 1967 году? Променять Москву на это?»

Но я уже привык, мне нравится. Все необходимое есть. Очень хорошо экипируют команду. На выездах живем в отличных отелях. С точки зрения быта все идеально.

И не забывайте, что в Нижнем на Стрелке строится новый дворец. Открытие может быть в 2025 году. И это сумасшедшая мотивация для игроков – играть там через два сезона, – сказал Федоров.