Тренер «Северстали» Козырев о 4:6 от «Спартака»: «Несколько удалений подряд выбили из ритма. Для нашей молодой команды это хороший урок»

Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Спартака» (4:6) в КХЛ.

«Начали матч достаточно неплохо, но несколько удалений подряд выбили нас из ритма. На фоне усталости допустили ошибки, они повлияли на результат. Но играли до конца, была возможность вытащить матч. Для нашей молодой команды это хороший урок.

Что касается отсутствия Гуслистова и Петунина, то у Гуслистова травма. А Петунин… Те ребята, которые играют сейчас, они сильнее. У нас сегодня был оптимальный состав», – сказал главный тренер « ».