Тренер «Северстали» Козырев о 4:6 от «Спартака»: «Несколько удалений подряд выбили из ритма. Для нашей молодой команды это хороший урок»

Теги Северсталь Спартак Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Спартака» (4:6) в КХЛ.

«Начали матч достаточно неплохо, но несколько удалений подряд выбили нас из ритма. На фоне усталости допустили ошибки, они повлияли на результат. Но играли до конца, была возможность вытащить матч. Для нашей молодой команды это хороший урок.

Что касается отсутствия Гуслистова и Петунина, то у Гуслистова травма. А Петунин… Те ребята, которые играют сейчас, они сильнее. У нас сегодня был оптимальный состав», – сказал главный тренер «Северстали».

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1 комментарий

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SaniaL
По первым матчам Северстали понятно, что команда будет много забивать и много пропускать. Так что тухлых матчей с участием Северстали не ждите.
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