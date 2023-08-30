Отец Хохлачева об обмене: «Грусть от ухода из «Спартака» есть, конечно. Но Александр целиком и полностью будет отдаваться игре за «Амур»

Теги Амур Спартак КХЛ Александр Хохлачев ТАСС Хоккей

Отец Александра Хохлачева высказался об обмене игрока в «Амур» из «Спартака».

«С нами начали разговаривать по поводу продления контракта на следующий год. По условиям, которые нам предлагали, мы сойтись не смогли.

После этого руководство «Спартака» решило обменять игрока в другой клуб. Он профессионал, и какое решение руководство команды примет, такому мы и подчинимся. Насколько я знаю, вариант с «Амуром» был давно, Александром интересовался еще ряд клубов.

Александр – профессиональный спортсмен, он целиком и полностью отдается команде, в которой он играл, и той, в которой сейчас будет играть. Он провел основную часть своей карьеры в «Спартаке», и тут говорить нечего.

Конечно, грусть от ухода есть. Но такова хоккейная и спортивная жизнь – раз его обменяли, то он будет целиком и полностью отдаваться игре за «Амур», – сказал Игорь Хохлачев. 

«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)

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Сергей Орлов
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