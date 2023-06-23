Райлли о Мэттьюсе: «Думаю, ему нравится играть в «Торонто». Он отличный хоккеист, хочется, чтобы он был в команде»

Теги Торонто НХЛ Морган Райлли Остон Мэттьюс Хоккей

Морган Райлли надеется, что Остон Мэттьюс продолжит играть за «Торонто».

25-летний игрок получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом 11,6 млн долларов действует до завершения сезона-2023/24. В контракте Мэттьюса есть пункт о запрете на обмен, который вступает в силу 1 июля.

«Как друг, товарищ по команде, называйте как хотите, ты хочешь, чтобы этот парень был в твоей команде.

Я думаю, ему нравится играть в «Торонто», так что, если он вернется, долгосрочный контракт, краткосрочный, каким бы он ни был, мы это примем.

Он отличный игрок и все эти годы очень помогал нашей команде.

Я познакомился с ним поближе, и очевидно, что уровень его мастерства и то, кем он является как игрок, – это чрезвычайно высокий уровень», – сказал защитник «Торонто» Райлли.

«Торонто» хочет подписать с Мэттьюсом контракт на 8 лет, идут переговоры (Sportsnet)

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