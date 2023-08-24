Овечкин и 2Drots посетят фестиваль урбан-культуры FONFEST КХЛ. Форвард «Вашингтона» пообщается с болельщиками и раздаст автографы

Александр Овечкин посетит фестиваль уличной культуры FONFEST КХЛ.

Фестиваль урбан-культуры пройдет в Москве 2 сентября. Хедлайнерами станут Кассета, группа «Лауд» и Антоха MC.

Фестиваль также посетят медиафутбольная команда 2Drots, DJ Slava Gee и «Hockey Brothers».

«Любителей хоккея ждет огромное количество активностей – трансляция матчей КХЛ на большом экране (2 сентября пройдут девять игр регулярного чемпионата), игровые зоны, арт-объекты, хоккейная выставка, уличная еда и многое другое.

Также все посетители фестиваля смогут встретиться с его гостями – популярными блогерами, артистами и даже с : легенда российского хоккея посетит FONFEST КХЛ, пообщается с болельщиками и раздаст автографы», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.