Овечкин и 2Drots посетят фестиваль урбан-культуры FONFEST КХЛ. Форвард «Вашингтона» пообщается с болельщиками и раздаст автографы
Александр Овечкин посетит фестиваль уличной культуры FONFEST КХЛ.
Фестиваль урбан-культуры пройдет в Москве 2 сентября. Хедлайнерами станут Кассета, группа «Лауд» и Антоха MC.
Фестиваль также посетят медиафутбольная команда 2Drots, DJ Slava Gee и «Hockey Brothers».
«Любителей хоккея ждет огромное количество активностей – трансляция матчей КХЛ на большом экране (2 сентября пройдут девять игр регулярного чемпионата), игровые зоны, арт-объекты, хоккейная выставка, уличная еда и многое другое.
Также все посетители фестиваля смогут встретиться с его гостями – популярными блогерами, артистами и даже с Александром Овечкиным: легенда российского хоккея посетит FONFEST КХЛ, пообщается с болельщиками и раздаст автографы», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.
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