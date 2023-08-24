Овечкин и 2Drots посетят фестиваль урбан-культуры FONFEST КХЛ. Форвард «Вашингтона» пообщается с болельщиками и раздаст автографы

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ 2Drots Хоккей

Александр Овечкин посетит фестиваль уличной культуры FONFEST КХЛ.

Фестиваль урбан-культуры пройдет в Москве 2 сентября. Хедлайнерами станут Кассета, группа «Лауд» и Антоха MC.

Фестиваль также посетят медиафутбольная команда 2Drots, DJ Slava Gee и «Hockey Brothers». 

«Любителей хоккея ждет огромное количество активностей – трансляция матчей КХЛ на большом экране (2 сентября пройдут девять игр регулярного чемпионата), игровые зоны, арт-объекты, хоккейная выставка, уличная еда и многое другое.

Также все посетители фестиваля смогут встретиться с его гостями – популярными блогерами, артистами и даже с Александром Овечкиным: легенда российского хоккея посетит FONFEST КХЛ, пообщается с болельщиками и раздаст автографы», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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1 комментарий

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Дмитрий
А будет это на венке: Герою России от основателя Плештим?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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