«Тампа» продлила контракт с Рэддишем на 2 года. Он 3-й защитник-бомбардир АХЛ

Защитник Даррен Рэддиш подписал новый контракт с «Тампой».

Новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано на 2 года – до конца сезона-2025/26. Зарплата составит 975 тысяч долларов в год.

Срок действующего контракта игрока с кэпхитом 762,5 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Рэддиш провел 17 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 16:28. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 6 матчах.

В его активе также 51 (13+38) балл в 50 играх АХЛ при полезности «+19». Он разделил третье место в списке лучших защитников-бомбардиров лиги.