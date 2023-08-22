«Тампа» продлила контракт с Хэйглом на 8 лет с кэпхитом 6,5 млн долларов
Нападающий Брэндон Хэйгл подписал новый контракт с «Тампой».
Срок соглашения рассчитан на 8 лет – до конца сезона-2031/32. Общая сумма контракта – 52 млн долларов (6,5 млн долларов в год в среднем).
Действующий контракт игрока с кэпхитом 1,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
В минувшем сезоне Хэйгл провел 81 игру в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 64 (30+34) балла. В плей-офф на его счету 5 (1+4) очков в 6 матчах за «Тампу».
Потолок зп растёт и это радует. На Стэммера, бог даст бабок, должно хватить.
Тампа по прежнему в порядке.