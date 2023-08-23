Плющев о лучшем тренере России: «Федоров выиграл Кубок Гагарина, это о многом говорит. Тамбиев мог бы с ним побороться. Его работа с «Адмиралом» заслуживает уважения»

Владимир Плющев высказался о том, что Сергея Федорова признали лучшим тренером.

Главный тренер занял первое место в номинации «Лучший тренер» в рамках премии «Лучший хоккеист России» по итогам голосования журналистов.

Вторым стал Игорь Ларионов из «Торпедо», третье место занял Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса».

« молодец. Он выиграл Кубок Гагарина, это уже о многом говорит.

Я думаю, что с ним бы мог побороться . Его работа с « » в этом сезоне заслуживает уважения», – сказал заслуженный тренер России.