Плющев о лучшем тренере России: «Федоров выиграл Кубок Гагарина, это о многом говорит. Тамбиев мог бы с ним побороться. Его работа с «Адмиралом» заслуживает уважения»
Владимир Плющев высказался о том, что Сергея Федорова признали лучшим тренером.
Главный тренер ЦСКА занял первое место в номинации «Лучший тренер» в рамках премии «Лучший хоккеист России» по итогам голосования журналистов.
Вторым стал Игорь Ларионов из «Торпедо», третье место занял Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса».
«Федоров молодец. Он выиграл Кубок Гагарина, это уже о многом говорит.
Я думаю, что с ним бы мог побороться Леонид Тамбиев. Его работа с «Адмиралом» в этом сезоне заслуживает уважения», – сказал заслуженный тренер России.
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