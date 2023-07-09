«Аризона» ведет переговоры о новом контракте с Туриньи. Тренер выиграл золото ЧМ-2023 с Канадой
«Аризона» может продлить контракт с главным тренером команды.
Руководство «Койотис» провело предварительные переговоры с Андре Туриньи о подписании нового соглашения.
Специалист возглавляет команду с 2021 года.
Также Туриньи тренировал сборную Канады на ЧМ-2023. Команда выиграла золотые медали на турнире, обыграв в финале сборную Германии.
В прошедшем сезоне «Аризона» заняла 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 82 матчах.
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