«Аризона» ведет переговоры о новом контракте с Туриньи. Тренер выиграл золото ЧМ-2023 с Канадой

Теги Аризона НХЛ Андре Туриньи Хоккей

«Аризона» может продлить контракт с главным тренером команды.

Руководство «Койотис» провело предварительные переговоры с Андре Туриньи о подписании нового соглашения.

Специалист возглавляет команду с 2021 года.

Также Туриньи тренировал сборную Канады на ЧМ-2023. Команда выиграла золотые медали на турнире, обыграв в финале сборную Германии.

В прошедшем сезоне «Аризона» заняла 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 82 матчах.

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