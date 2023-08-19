Дементьев о Любушкине в «Анахайме»: «Клубом будет подписано определенное количество молодых россиян в ближайшее время. Этот обмен выглядит логичным для «Дакс»

Теги Баффало Анахайм НХЛ Алексей Дементьев Илья Любушкин Павел Минтюков Хоккей

Алексей Дементьев высказался об обмене Ильи Любушкина из «Баффало» в «Анахайм».

«Обмен больше нужен «Анахайму», команда находится в стадии перестройки. Клубом в ближайшее время будет подписано определенное количество молодых игроков с российским паспортом.

Защитник Павел Минтюков? Очевидно, что будет нужен хороший игрок и человек, который сможет помочь ему и остальным российским парням адаптироваться к НХЛ и к жизни в Северной Америке. Данный обмен для «Анахайма» выглядит очень логичным.

«Баффало» в свою очередь получает выбор на драфте НХЛ, что компенсирует потерю нашего защитника. Плюс у них остается достаточное количество игроков обороны для того, чтобы дать возможность Илье провести карьеру в другом клубе», – сказал агент Дементьев.

Напомним, «Анахайм» выбрал Минтюкова на драфте-2022 под 10-м общим номером.

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1 комментарий

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Einfach Safari
в Анахайме целлая россыпь молодых , перспективнейших защитников: Минтюков, Зеллвегер, тот же Дрисдейл, но чтобы они вышли на уровень, нужны недорогие, надёжные домоседы, типа того же Любушкина)
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