Леонид Вайсфельд: «СКА вступил в глубокую перестройку. Главный вопрос – закончится ли она этим годом?»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о перестройке в СКА.

Ранее появилась информация о том, что СКА понизит зарплату как минимум 10 игрокам, чтобы войти под потолок зарплат.

– То, что в СКА переподписывают контракты или обменивают игроков, как-то влияет на атмосферу в команде?

– Чтобы говорить об атмосфере в команде, надо находиться внутри. На ведущих игроках это, наверное, никак не сказывается, а на тех, с кем могут расторгнуть контракт или обменять, каким-то образом влияет. Но такова жизнь.

Они профессиональные хоккеисты, получают хорошие деньги, и это часть условий.

– И на результат это может повлиять?

– На результат может повлиять что угодно, даже совершенно незначительные вещи.

СКА вступил в глубокую перестройку. Главный вопрос: закончится ли перестройка этим годом или в следующее межсезонье будет такая же история? Посмотрим, что будет дальше, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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2 комментария

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Anton Lisin
Это цирк, такого наглого обхода потолка по-моему ещё ни разу не было. Захотели игрока выкинули (про Прохоркина), два явных фарм-клуба (Сочи и Лада), теперь ещё и действующие контракты переподписывают, причём пачками. Лига, г-н Морозов, ау? Профсоюз игроков во главе с Коваленко, ау?
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Михаил Захаров 10е
Не ну а что не так? Евреи люди такие, что экономят каждую копейку, вот и решил сэкономить пару лямов. А хоккеисты конечно же понимают, ведь иначе, это будет оскорбление чувств верующих, и соответсвенно срок. Вот и перепрдписывают, а Еврей хитрый оказался, подкованный к законам)))))
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