Леонид Вайсфельд: «СКА вступил в глубокую перестройку. Главный вопрос – закончится ли она этим годом?»

Леонид Вайсфельд высказался о перестройке в СКА.

Ранее появилась информация о том, что понизит зарплату как минимум 10 игрокам, чтобы войти под потолок зарплат.

– То, что в СКА переподписывают контракты или обменивают игроков, как-то влияет на атмосферу в команде?

– Чтобы говорить об атмосфере в команде, надо находиться внутри. На ведущих игроках это, наверное, никак не сказывается, а на тех, с кем могут расторгнуть контракт или обменять, каким-то образом влияет. Но такова жизнь.

Они профессиональные хоккеисты, получают хорошие деньги, и это часть условий.

– И на результат это может повлиять?

– На результат может повлиять что угодно, даже совершенно незначительные вещи.

СКА вступил в глубокую перестройку. Главный вопрос: закончится ли перестройка этим годом или в следующее межсезонье будет такая же история? Посмотрим, что будет дальше, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.