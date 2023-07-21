Скабелка о тренировках «Барыса»: «Мы скорректировали микроциклы. Хотим добавить объем катания и не потерять в качестве»

Андрей Скабелка рассказал об изменениях в тренировочном процессе «Барыса».

Сегодня клуб из Астаны провел первую тренировку на льду.

«Есть небольшие изменения в тренировочном процессе. Скорректировали мы микроциклы. Если раньше они были довольно продолжительными, то сейчас мы хотим добавить объем катания и не потерять при этом в качестве.

Будем работать три дня по две тренировки, далее один выходной. До первого турнира в Казани проведем пять таких микроциклов.

Вчера сдали тесты. Многие ребята, которые занимались с «Номадом», уже вкатились. Но и те, кто только прибыл, показали отличные результаты. Первую тренировку на льду, наверное, еще можно назвать втягивающей. Со следующего занятия уже начнется обычная работа», – сказал .