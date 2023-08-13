Плющев о проблемах «Барыса»: «Оборонительный стиль от Скабелки – прошлый век. В Казахстане нельзя так играть»

Владимир Плющев высказался о проблемах «Барыса».

В прошлом сезоне казахстанский клуб занял последнее место на Востоке в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Там клубок проблем. Во-первых, не угадали с тренером. Скабелка в последние годы не справился ни с «Авангардом», ни с «Локомотивом», та же картина в «Барысе».

Клуб не страдает от лимита на легионеров, плюс на него работает весь Казахстан – и умудряется показывать скромный, оборонительный хоккей с одной-двумя заброшенными шайбами. Такой стиль от – прошлый век.

Вторая проблема – увлеченность легионерами и натурализованными игроками. Такие хоккеисты могут помочь, но точечно и при правильной комплектации и тренерской работе. А в «Барысе» и сборной Казахстана на варягов одно время делали ставку.

Третья проблема – непрофессионалы вокруг клуба. Это объединяет Казахстан и Россию – всплывают бизнесмены от хоккея, а не профессионалы. «Жучков» нужно убирать.

Профессиональному тренеру нужно два сезона, чтобы вернуть « » на достойные позиции в . Но в Казахстане нельзя играть в том стиле, который сегодня ставят в «Барысе», народ такой примитивный хоккей там не примет», – сказал экс-тренер сборной России.