Овечкин о своем музее клюшек и шайб: «Собрал 50 в прошлом году и 42 в этом – будет стенд, получится красиво. Если бы знал, что будет такая ситуация по голам, хранил бы все с первой шайбы»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин планирует создать музей своих шайб и клюшек.

Овечкин идет на 2-м месте по числу забитых шайб в  регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Если бы я знал, что у меня такая ситуация произойдет по голам, по всей этой шумихе, я бы сразу с первой шайбы все сохранил бы и держал.

Но с позапрошлого года мы только начали собирать. У меня 50 шайб, получается, в прошлом году и 42, по‑моему, в этом году. У меня будет такой стенд, получится красиво.

Опять же, для нас, для хоккеистов, сделать музей, увидеть эти шайбы, увидеть клюшки – это будет очень прикольно. Думаю, очень много людей захочет на это посмотреть. Поэтому будем думать, как это лучше всего сделать», – сказал нападающий «Вашингтона».

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1 комментарий

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Иннокентий Кокс
И открыть этот музей в Африке!
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