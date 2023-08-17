Овечкин о своем музее клюшек и шайб: «Собрал 50 в прошлом году и 42 в этом – будет стенд, получится красиво. Если бы знал, что будет такая ситуация по голам, хранил бы все с первой шайбы»

Александр Овечкин планирует создать музей своих шайб и клюшек.

идет на 2-м месте по числу забитых шайб в регулярных чемпионатах в истории (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Если бы я знал, что у меня такая ситуация произойдет по голам, по всей этой шумихе, я бы сразу с первой шайбы все сохранил бы и держал.

Но с позапрошлого года мы только начали собирать. У меня 50 шайб, получается, в прошлом году и 42, по‑моему, в этом году. У меня будет такой стенд, получится красиво.

Опять же, для нас, для хоккеистов, сделать музей, увидеть эти шайбы, увидеть клюшки – это будет очень прикольно. Думаю, очень много людей захочет на это посмотреть. Поэтому будем думать, как это лучше всего сделать», – сказал нападающий « ».