Тренер «Сочи» Кокорев о Мичкове: «Матвей – парень с характером. В каких-то играх он не прислушивался. Мы общались, работа принесла результат»

Дмитрий Кокорев высказался о характере Матвея Мичкова, выступавшего за «Сочи».

– Про Мичкова много разговоров, мол, ершистый, кричит на партнеров, не командный игрок. Приходилось в нем это гасить?

– – парень с характером. Это правда. Мы с ним очень долго общались. В каких-то играх он не прислушивался. Мы опять общались. Это была наша общая с ним работа, которая по итогу принесла результат.

Вы посмотрите, сколько он забил за «Сочи», сколько отдал передач! Сейчас я за ним смотрю и вижу игрока КХЛ, который ничего лишнего не придумывает, слышит тренеров. Значит, все было не зря, – сказал главный тренер «Сочи», в прошлом сезоне занимавший должность ассистента.

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков провел за « » 27 матчей, забросил 9 шайб и отдал 11 голевых передач. Он выступал за клуб на правах аренды.