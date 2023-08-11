Тренер «Сочи» Кокорев о Мичкове: «Матвей – парень с характером. В каких-то играх он не прислушивался. Мы общались, работа принесла результат»
Дмитрий Кокорев высказался о характере Матвея Мичкова, выступавшего за «Сочи».
– Про Мичкова много разговоров, мол, ершистый, кричит на партнеров, не командный игрок. Приходилось в нем это гасить?
– Матвей – парень с характером. Это правда. Мы с ним очень долго общались. В каких-то играх он не прислушивался. Мы опять общались. Это была наша общая с ним работа, которая по итогу принесла результат.
Вы посмотрите, сколько он забил за «Сочи», сколько отдал передач! Сейчас я за ним смотрю и вижу игрока КХЛ, который ничего лишнего не придумывает, слышит тренеров. Значит, все было не зря, – сказал главный тренер «Сочи», в прошлом сезоне занимавший должность ассистента.
В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков провел за «Сочи» 27 матчей, забросил 9 шайб и отдал 11 голевых передач. Он выступал за клуб на правах аренды.
Комментарии